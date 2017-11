Delicatissima Jesca Hoop

Non è una ragazzina, Jesca Hoop. Dopo una carriera iniziata nei primi anni 2000 (le biografie la danno anche come la “tata” dei bimbi di Tom Waits), lo scorso anno la californiana ha avuto una vetrina privilegiata con l’album “Love Letter for Fire” con Sam Beam, alias Iron & Wine. Ma nel tempo sono state tante le collaborazioni importanti, tra cui gli Shearwater e Stewart Copeland.

Lo scorso ottobre ha pubblicato “Memories Are Now”, su SubPop, da cui è tratta questa delicatissima “Pegasi” che può ricordare la migliore Edie Brickell. Musica una domenica pomeriggio oziosa e sorniona, d’autunno.

(Paolo Bardelli)