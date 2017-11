COSH all’esordio su Timeless Records

Alberto Randi in arte COSH è alla pubblicazione del suo primo EP, “30 Years Under The Waves”.

Alberto è un grande appassionato di musica elettronica, dopo anni di ascolti, durante viaggi in aereo o piccoli spazi ritagliati in mezzo alla vita di famiglia ha voluto realizzare queste composizioni intorno al 2014-15 che riassumono il suo viaggio trasversale nel cuore della tendenze elettroniche più ricercate degli ultimi decenni.

L’album esce ufficialmente il 23 novembre su Timeless Records ed è ascoltabile in full streaming.