The Ninth Wave, new wave stilosa ed energica da Glasgow

Sono stilosi e appartengono alla stessa etichetta dei Bloody Knees di cui vi abbiamo parlato ieri, la Distiller Records.

“Liars” è il primo singolo da ‘Reformation’, Ep di debutto degli scozzesi The Ninth Wave.

I The Ninth Wave sono di Glasgow, e il primo singolo li inserisce appieno in una new wave energica e, appunto come abbiamo detto all’inizio, con stile.

Come a dire che qualcosa si muove nel Regno Unito.

La band è composta dalla cantante Elina Lin, dai fratelli Haydn e Ronan Park e Lewis Tollan.

(Paolo Bardelli)