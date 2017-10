Noga Erez in data unica a Roma

La giovanissima artista di Tel Aviv, dopo averci impressionato al Primavera Sound e al Siren Festival, arriva al Monk di Roma in data unica, per presentare “Off The Radar”, l’acclamato album di debutto pubblicato in estate da City Slang.

Influenzata sia da artisti come Björk, M.I.A. and fka Twigs che come Flying Lotus, Kendrick Lamar e Frank Ocean, in questi giorni Noga Erez ha diffuso il nuovo singolo “Balkada”, accompagnato da un video ideato dalla stessa cantante e performer assieme a Ori Rousso e Omri Ben Shalom.

09 dicembre 2017 – Roma – Monk

