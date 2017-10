Club Adriatico, apertura con Madam X e DJ LAG

Saranno Madam X e DJ LAG i protagonisti della notte d’apertura della quinta stagione del Club Adriatico di Ravenna che continua a dimostrarsi uno dei punti di riferimento italiani per gli appassionati di elettronica alla ricerca di una dimensione e di una concezione veramente europea del clubbing.

Sabato 21 ottobre arriva all’Almagià di Ravenna Christiana Vassilakis aka Madam X, una delle più giovani e promettenti personalità artistiche della scena di Manchester. Considerata “the queen of grime”, negli anni ha maturato uno stile unico in grado di svariare tra techno, garage e bass music in pieno stile UK.

In apertura, toccherà invece al ventiduenne DJ LAG, pioniere, padrino ed esportatore del genere GQOM esploso in Sudafrica nella scena underground di Durban.

Come sempre ci sarà spazio anche per uno dei resident di Club Adriatico, con le selezioni di El Putiferio.

Tutte le info e l’aggiornamento sull’evento Facebook.