La Top 7 della settimana (#39, 2017)

Ritornano le nostre Top 7 settimanali, per riscoprire il meglio della settimana appena terminata. Iniziamo con una Top 7 veloce veloce.

7. L’adolescenza dei Sons of Raphael

Definirli essenziali è un eufemismo. Il bello del primo singolo dei Sons of Raphael, “Eating People”, è il video girato nella high school e la vocina da adolescente che canticchia innocentemente sotto una batteria elettronica e chitarra molto lo-fi.

I Sons of Raphael sono un duo giovanissimo di Londra e il singolo esce su Moshi Moshi.

6. Le atmosfere stralunate dei Cult of Magic

Esce questa settimana l’EP “:O”, opera zero del collettivo Cult Of Magic.

Nella presentazione stampa Cult of Magic è un collettivo particolare, “di ricerca e sperimentazione in ambito musicale, teatrale, figurativo e spirituale”. Noi ci sentiamo molti MGTM: atmosfere stralunate e tanta fantasia.

Video da vedere: quanti di voi non avranno pensato (o sperimentato) di fare una sfida gatto vero/gatto cinese con zampina mobile.

5. Kamasi Washington, nuovo album e KEXP

E’ passato ultimamente molte volte in Italia, e noi di Kalporz c’eravamo, a Bologna nel 2015, a Padova nel 2016 e sempre a Bologna quest’anno. Kamasi Washington è una forza della natura e, come si sa, riunisce sotto il suo palco appassionati di diverse estrazioni. In settimana è stata pubblicata sul tubo la sua esibizione a KEXP, ma soprattutto il suo nuovo album “Harmony Of Difference” su Young Turks.

Kamasi tornerà in Italia il 2 novembre 2017 al Club To Club di Torino.



4. Benjamin Clementine… che voce!

E non dimentichiamoci che è uscito anche il secondo album di Benjamin Clementine, “I Tell A Fly”.

Che voce, basta sentire questa esibizione alla televisione francese.

3. Aisha Badru, una voce che arriva fino al cielo

E a proposito di “belle voci”, questa volta al femminile, la settimana appena trascorso ha visto anche il debutto di Aisha Badru, una nuova firma di Nettwerk Music Group, singer-songwriter di New York che con il video di “Mind On Fire” anticipa il debut album atteso per il 2018.

Una voce che vibra in cieli inarrivabili.

2. Pumarosa, sulla scia dei Cure

C’è qualcosa dei Cure nel nuovo singolo dei Pumarosa, e non a caso la band londinese esce sulla stessa etichetta, Fiction Records. Questo nuovo singolo “My Gruesome Loving Friend” ci riporta immediatamente nel buon pop degli anni ’90. Possono fare strada, i ragazzi.

1. Il cuore a nudo di William Patrick Corgan

C’è bisogno di dire il perché Billy Corgan alias William Patrick Corgan si guadagna il primo posto? Perché in questa sua nuova veste solista e produzione di Rick Rubin ha messo il suo cuore a nudo.

Take me as I am

(Paolo Bardelli)

foto in home: William Patrick Corgan (Facebook)

foto qui in alto: @dumdumberries (Instagram)