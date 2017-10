Cover Ottobre 2017: Kelela

Finalmente Kelela ha deciso di pubblicare un LP. Il suo album d’esordio “Take Me Apart”, in uscita il 6 ottobre per Warp, arriva dopo un mixtape, “Cut 4 Me”, uscito esattamente quattro anni prima, e un EP, “Hallucinogen”, uscito sempre a ottobre, ma nel 2015. È bastato poco per consacrarla come una delle voci femminili più intriganti e influenti dei nostri giorni. Con brani già immortali quali “Rewind” o “Bank Head” ha trovato un equilibrio unico tra ricerca elettronica e tradizione R&B di stretta derivazione 90s. I primi due estratti di questo attesissimo “Take Me Apart”, “LMK” e “Frontline” hanno messo ancora in mostra le doti della trentaquattrenne vocalist di origine etiope, ma cresciuta prima nei sobborghi di Washington e poi artisticamente a Los Angeles. Dai primi brani su Fade To Mind grazie ai quali ha conquistato estimatori del prestigio di Björk e Solange alle collaborazioni con Teengirl Fantasy, Kindness, Clams Casino, Danny Brown e Gorillaz, Kelela è una delle voci che meglio esprimono la contemporaneità. E ottobre sembra tradizionalmente essere il suo mese ideale.

