“Frontline”, nuovo brano dal primo LP di Kelela

Il suo è senz’altro uno degli album più attesi degli ultimi mesi del 2017. Kelela si prepara all’uscita del suo primo LP, dopo un mixtape, “Cut 4 Me”, e un EP, “Hallucinogen” che nel giro di tre anni l’hanno resa uno dei nomi contemporanei più seguiti (e corteggiati da popstar, producer e rapper che hanno ospitato la sua voce in singoli e album).

Dopo “LMK” che aveva già fatto presagire un mood particolarmente pop e rassicurante, anche “Frontline”, secondo estratto da “Take Me Apart”, in uscita il 6 ottobre su Warp, sembra andare in quella direzione, pur restando un brano inconfondibilmente Kelela. Per farvi un’idea della traccia, anticipata dall’ultimo episodio della serie di HBO Insecure, pensate a una risposta da club più o meno underground alla Beyoncé dell’album omonimo, oppure ascoltate il brano qui su Spotify.