[Anteprima] Il nuovo video dei Plastic Man, “Joy & Sorrow”

I Plastic Man, con il secondo album “Sounding Aquarium” (pubblicato per l’Annibale Records di Luca Landi e Mattia Biagiotti dei Go! Zilla), hanno consolidato la loro proposta internazionale grazie a un rock psichedelico dal fascino senza tempo: fuzz, tremoli, riverberi, registrazioni in presa diretta che sembrano arrivare dalla golden age della psichedelia dei decenni ’60 e ’70 e un gusto contemporaneo negli arrangiamenti ad attualizzarne le sonorità.

“Sounding Aquarium” è un disco ragionato e complesso, visionario nelle linee vocali e nei testi attraverso un lavoro corale portato avanti da Raffaele Lampronti (voce, chitarra), Giacomo Papini (batteria), Mattia Gabrielli (basso, voce) e William Cavalzani (chitarra, voce).

“Un album, quindi, che non ha solo angolatura ma che vuole aprirsi a più suoni possibili. Un ottimo punto di partenza per modellare la propria personalità in musica” come ha scritto la nostra Monica Mazzoli nella recensione del disco.

In anteprima per noi il nuovo video del brano “Joy & Sorrow” girato da Stefano Poggioni di The Factory prd.