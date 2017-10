Alcune date italiane per Christopher Paul Stelling

Circa un annetto fa una sua canzone – “Badguys” – era finita in una Top 7 settimanale, perché siamo sempre molto attenti a tutto ciò che di buono ci scorre davanti nel panorama musicale del globo.

Stiamo parlando di Christopher Paul Stelling, folksinger dalle mille ispirazioni, in realtà nato in Florida ma cresciuto tra Colorado e appunto New York. La critica ritrova nelle sue songs elementi di Bob Dylan e Rolling Stones, tracce di folk-blues e richiami irish.

Ora arriva qui in Italia per alcune date che paiono dunque molto interessanti, perché oculate:

20 Ottobre 2017 – All’Unaetrentacinque Circa CANTU’ (CO)

21 Ottobre 2017 – Auditorium Casa della Musica TRIESTE

22 Ottobre 2017 – L’esagono RUBIERA (REGGIO EMILIA) ore 18.00

26 ottobre 2017 / Fabrik / Cagliari

27 ottobre 2017 – Bistrot / Sassari

28 ottobre 2017 – Casa Senes Bolotana (NU)

In particolare la data di Rubiera (RE) si svolgerà in uno studio di registrazione, l’Esagono di Rubiera, una situazione dunque privilegiata, come acustica e come vicinanza all’artista.

L’ultimo album di Christopher Paul Stelling è “Itinerant Arias” ed è uscito il 5 Maggio 2017 su Anti/Epitaph.

(Paolo Bardelli)