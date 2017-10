[Video] Dagger Moth, “Dyrhólaey”

Il suo album “Silk Around The Marrow”è ormai acqua passata, visto che stiamo parlando del 2016 e di questi tempi un anno e mezzo paiono ere geologiche, ma siccome al tempo ospitammo due graditissime anteprime della chitarrista ferrarese, è bene non lasciarsi scappare anche la pubblicazione del nuovo video di Dagger Moth, “Dyrhólaey”.

Canzone ispirata da un viaggio-espiazione in Islanda, e il video non poteva che trarre spunto da quelle immagini, rielaborate da Edo Tagliavini.

Gran pezzo, ascoltatelo fino in fondo, mi raccomando.

(Paolo Bardelli)

website: http://saraardizzoni.wix.com/dagger-moth

facebook: https://www.facebook.com/DaggerMoth

buy on:

Bandcamp:https://daggermothmusic.bandcamp.com/

Spotify https://goo.gl/7Iv10v

iTunes https://goo.gl/1HSzyg

Googleplay https://goo.gl/btsQcT

Amazon http://goo.gl/BACLbf