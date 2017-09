Telefon Tel Aviv, tre date in Italia

Uno dei progetti simbolo dell’elettronica più trasversale del nuovo secolo torna in Italia.

Dopo la morte dell’altra metà del duo, Charles Cooper, oggi i Telefon Tel Aviv sono diventato il progetto di Joshua Estis che nel 2016 arriva la voglia, la serenità, la consapevolezza, l’orgoglio di rimettere in campo il nome degli albori. La prima grande avventura è un tour negli Stati Uniti come spalla dei Moderat – nel contempo la Ghostly, l’etichetta di Matthew Dear, Tycho, Gold Panda, Com Truise, sotto molti punti di vista una perfetta “erede” dello spirito della Hefty, ristampa l’indimenticabile lavoro di debutto “Fahrenheit Fair Enough”.

Per tre serate sarà come tornare indietro negli Anni Zero.

22 novembre 2017 – LOCOMOTIV CLUB, Bologna

23 novembre 2017 – MONK, Roma

24 novembre 2017 – Linecheck, Milano