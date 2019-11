La Top 7 della settimana (#46, 2019)

7. Esce negli Stati Uniti “Everybody’s everything”, il documentario su Lil Peep

Dopo la presentazione avvenuta a marzo al SXSW 2019, è uscito venerdì 15 novembre 2019 negli States il film-documentario sulla parabola di Lil Peep. “Everybody’s Everything” è diretto da Sebastian Jones e Ramez Silyan e prodotto da Terrence Malick, Sarah Stennett e la madre di Lil Peep, Liza Womack.

Parallelamente è disponibile anche l’album postumo dallo stesso titolo, con inediti ma anche ripubblicazioni: i nuovi brani consistono in collaborazioni con Gab3, canzoni da solista come “Princess”, brani precedentemente pubblicati come “Cobain” e “Walk Away as the Door Slams” del mixtape “Hellboy”, “Witchblades” dell’EP “Castles II”, e tutti e tre i brani dell’EP “Goth Angel Sinner”.

6. Mountain Bird, quando il nu-pop è svedese

Mountain Bird è svedese e ha già attirato attenzioni per la sua musica da colonna sonora: estesa, cerebrale e molto pop. “Tears Won’t Get Me Anywhere” è il suo nuovo singolo.



5. La Warp presenta le WXAXRXP SESSIONS

Nel solstizio d’estate 2019 la famiglia Warp estesa si è riunita e, assieme alla stazione radio online NTS, ha celebrato il 30° anniversario dell’etichetta. Con oltre 100 ore di programmazione musicale originale, il fine settimana è stato caratterizzato da mix, documentari, performance dal vivo, film e sessioni dell’intero roster Warp, tra cui Boards of Canada, Aphex Twin, Brian Eno, Flying Lotus, Danny Brown, Autechre e Kelela, oltre a una manciata di ospiti speciali tra cui Death Grips e Ryuichi Sakamoto. Ora escono su disco.

4. Trippie Redd gioca con la morte

“You gon’ die”: Trippie Redd, il rapper e cantante di Canton, condivide il nuovo brano “Death (feat. DaBaby)”, tratto dal suo imminente album A Love Letter To You 4, in uscita il 22 novembre su 10kProkects/Caroline.

“A lot of niggas like to play with they life”

3. Il dj-ing violento e psichedelico di HAAi

HAAi è una dj londinese di stanza ma di origine australiana (vero nome Teneil Throssell), e inizialmente era la vocalist e chitarrista di una band psichedelica. In effetti nella sua elettronica un po’ violenta e spinta c’è un lato ipnotico molto forte.

“Don’t Flatter Yourself Love” è un estratto dal suo prossimo ep in uscita su Mute.

2. La “pathetic age” di DJ Shadow

E’ uscito il nuovo di DJ Shadow (“Our Pathetic Age”), particolarmente sintetico, e nonostante da lui non ci aspetti rivoluzioni, è un fatto da non mancare.



1. Riappare una Grimes stranamente eterea

Finalmente l’album di Grimes ha una data di uscita, dopo i diversi rinvii subiti: 21 febbraio 2020 (sempre su 4AD come i precedenti). Il singolo lanciato per l’occasione della notizia, “So Heavy I Fell Through the Earth”, è fatto di una pasta sospesa ed eterea.

(Paolo Bardelli)