Quarto estratto da “Visions Of A Life” per i Wolf Alice

I Wolf Alice sono bravi, anche se un po’ troppo variegati: si fa fatica a individuarne la direzione (pur sempre nell’ambito del pop mischiato con le distorsioni).

In questa “Heavenward”, altro anticipo di “Visions Of A Life” dopo la rockettara“Yuk Foo”, l’eterea ma epica “Don’t Delete the Kisses”, l’elegante “Beautifully Unconventional”, la band di Londra visita atmosfere oniriche.

“Visions Of A Life”, che è il secondo album dei Wolf Alice, e che segue “My Love Is Cool” (2015), uscirà il 29 settembre 2017.

(Paolo Bardelli)