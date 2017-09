[Contest] Vinci 2 biglietti per Slow Magic al Magnolia

Uno degli artisti più affezionati all’Italia, Slow Magic torna da queste parti per due date esclusive, mentre si prepara a pubblicare il terzo album, anticipato dal singolo “Mind”, dov’è accompagnato dalla voce di Kate Boy.

Lo “sconosciuto amico immaginario” sarà di scena giovedì 14 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) (e il giorno seguente al Monk di Roma) e abbiamo a disposizione per voi ben 2 biglietti.

Per provare ad essere tra i fortunatissimi vincitori del biglietto per la data milanese di Slow Magic, basta mettere like alla nostra fanpage Facebook e scrivere un messaggio privato dal testo “How To Run Away”. C’è tempo fino alle ore 12 del giorno del concerto.

Per info e aggiornamenti segui l’evento Facebook ufficiale oppure vai sul sito ufficiale del Magnolia.