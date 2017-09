Il ritorno intimo di Charlotte Gainsbourg

Suo padre è un personaggio ingombrante, ma lei ha saputo andare oltre l’essere “la figlia di”, ed è semplicemente Charlotte Gainsbourg, attrice ma anche cantante.

La sua forza è stata sempre quella delle collaborazioni (riuscitissime quelle con gli Air in “5:55” e con Beck in “IRM” ) e oggi è il momento di altre importanti contributi.

“Rest” è il suo nuovo singolo, in questo caso prodotto e scritto insieme Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk, mentre per il suo quarto album in studio, ‘Rest’, in uscita il 17 Novembre su Because Music / Warner, tutte le tracce sono state prodotte da SebastiAn (produttore dell’ultimo album di Frank Ocean, di Kavinsky…), ad esclusione come già detto di “Rest” e “Songbird in a Cage,” composta e scritta da Paul McCartney. “Rest” vede anche le collaborazioni con Owen Pallett, Connan Mockasin, e altri.

“Rest” è il primo album in cui la Gainsbourg scrive i testi, dato che in passato è stata spesso infastidita dall’idea di metter in forma poetica le sue idee. La spaventava ancora di più l’idea di scrivere i suoi pensieri in lingua francese. “Subendo l’ombra di mio padre scrivere in francese per me era qualcosa che non avevo mai avuto il coraggio di fare”, diceva. Colpita duramente dalla recente scomparsa di sua sorella, la fotografa di moda Kate Barry, la Gainsbourg è riuscita, per “il dolore intenso” che provava dentro, ad “esprimere più facilmente certe cose” in francese.

“E’ la prima volta che mi sono arresa a me stessa e il risultato finale appartiene completamente a me”

In effetti, ascoltando il singolo il risultato è molto intimo.

Charlotte Gainsbourg — Rest

1. Ring-A-Ring O’ Roses

2. Lying With You

3. Kate

4. Deadly Valentine

5. I’m A Lie

6. Rest

7. Sylvia Says

8. Songbird In A Cage

9. Dans Vos Airs

10. Les Crocodiles

11. Les Oxalis