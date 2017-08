STILL al debutto su PAN, ascolta “Nazenèt [Wasp Riddim]”

Uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero esordirà come STILL sulla prestigiosa PAN di Bill Kouligas con “I”. Simone Trabucchi, già noto come Dracula Lewis e fondatore di Hundebiss Records e metà di Invernomuto con Simone Bertuzzi, in questo progetto di destrutturazione digitale della dance hall, continua a trovare ispirazione, come già nel lavoro di ricerca “Negus” di Invernomuto, nelle connessioni storiche tra la sua città natale, Vernasca (PC), e i destini dell’Etiopia coloniale, un paese la cui tradizione e iconografia, è legata a doppio filo alle radici musicali giamaicane. Non a caso nei panni di STILL è affiancato da sei vocalist di origine africana adottati da Milano.

L’album, che uscirà ufficialmente il 15 settembre ed è stato presentato in anteprima a metà luglio al Teatro Continuo di Milano, in un release party suggestivo (quanto rocambolesco a causa dell’attivazione dell’impianto d’irrigazione di Parco Sempione nel mezzo del live), è stato masterizzato dal producer di culto Rashad Becker, l’artwork è stato ideato invece da Invernomuto e dallo stesso Bill Kouligas.

Questa la prima anticipazione ufficiale, “Nazenèt [Wasp Riddim]”.