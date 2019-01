SHARON VAN ETTEN, “Remind me tomorrow” (Jagjaguwar, 2019)

Alla fine del tour di Are we there Sharon sparì. Sparì dai palchi e dagli studi di registrazione, voleva fare altro, provare altre strade. In questi ultimi anni l’abbiamo vista attrice in The OA (una serie di Netflix), studentessa e madre. Poi la musica è tornata. Nel 2016 aveva composto con Michael Cera la colonna sonora di Strange Weather alternandosi a Synth e chitarra, me era stato solo un episodio, quel mondo non sembrava più interessarla così tanto.

Per sua ammissione aveva scritto qualcosa come quaranta canzoni, senza che nessuno sapesse nulla, e ci è voluto il compagno che sentendola suonare dopo aver messo a letto il loro bimbo, la incoraggiò a tornare ad incidere, dandole quella scintilla per trovare la spinta e il coraggio per tornare in studio.

Per Sharon è il quinto album prodotto da John Congleton ( St. Vincent, the Roots/Erykah Badu, Swans, War on Drugs e Mountain Goats) e non ne vogliano i fan che ne preferiscono il lato folk ma questa nuova vita artistica non poteva cominciare in modo meno discontinuo. Ci sono brani sono pieni di voglia di riscoprirsi e si ritrova la vena nostalgia ma quello che c’è dietro è ben diverso.

La cantante nata nel New Jersey ama New York e l’ha voluto portare nelle sue canzoni (e nel video vedi quello del singolo “Seventeen” qui sotto), delle lettere d’amore alla città che la ospita ormai da quindici anni, niente di esplicito tutto riporta in quei luoghi, nella Brooklyn che l’ha accolta e che l’ha fatta crescere e diventare madre. I testi, interpretabili a vari livelli, sono più che mai diretti all’oggi, al rapporto con il partner, come in “I Told You Everything”, o pensare al proprio rapporto a lungo termine in “Malibu” senza perdere se stessi.

I suoni più corposi e il fitto uso di drum machine e synth rende il suono cupo e gotico di “Memorial Day” uno dei pezzi più multistrato del lavoro: diverse voci si sovrappongono per rendere più macabro l’effetto del messaggio (“Hey, you will stay, you will learn or you will good again/Will you ever hold your ground/Will I ever pull your teeth?/If you barely stand/How do I let you leave?”) che nasconde molta acredine rispetto alle esperienze passate.

Di contro “Comeback kid” è molto tirata e quasi spensierata fa da contrasto alla emozionante “Jupiter 4” (dal nome del synth usato) che esalta la voce della cantante con lo stile che l’hanno fatta amare (“Baby, baby, baby / I’ve been searching for you”). La Springsteeniana (sì) “Seventeen” ridà fiato al suono del disco che con “No one’s easy to love”,”You Shadow” (liricamente l’apice) e la conclusiva “Stay” fanno da ponte tra il nuovo e il vecchio corso che la cantante sta cercando di intraprendere.

Non siamo davanti al nuovo Are we There, per certi versi irripetibile, ma Remind me tomorrow è un coraggioso e come sempre emozionante ponte verso una evoluzione che aveva bisogno di uscire e per fortuna c’è stata.

Sharon Van Etten – Seventeen

85/100