Villa’n’Roll: da Blixa Bargeld a Populous, il festival pesarese fa sul serio

Sta per cominciare la settima edizione di Villa’n’Roll Festival di Pesaro. Tra le band protagoniste del cartellone c’è ben più di qualche nostra conoscenza, motivo per il quale siamo ancora più contenti di essere tra i media-partner dell’evento.

Blixa Bargeld & Teho Teardo, Populous, Christaux, Edda, Krano Nicolas Michaux e sono infatti solo alcuni dei protagonisti della line-up, che trovate qui sotto per esteso. Noi ci saremo: ci vediamo là?

Venerdì 4 agosto

Teho Teardo & Blixa Bargeld, San Leo, Passed, Christaux, Montezuma, Marrano, Del Norte, Birthh, Girless

Sabato 5 agosto

Populous, Yombe, Bruno Belissimo, Late Guest at the Party, Inude, It’s Raining Cats And Dogs, Stranger Paws

Domenica 6 agosto

Mighty Oaks, Edda, Nicolas Michaux, Persian Pelican, Hån, Krano, Strueia, Gastone, Sorge

Lunedì 7 agosto (a cura di Carpe Riem):

Mondo Marcio, Bandits Crew, Frank Siciliano & roc Beats aka Dj Shocca, Full Of Tears, Rimastinombra