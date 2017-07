Siren Festival, si apre a Vasto la quarta edizione

Il Siren Festival di Vasto, per la sua quarta edizione (27-30 luglio 2017), continua a crescere e sviluppare sempre di più la sua simbiosi con la cittadina della vista abruzzese. Quest’anno infatti, oltre al ricco programma principale che si svolge in tre diverse location del centro storico, anche la spiaggia vivrà dei momenti musicalmente importanti, sia di pomeriggio che a notte fonda.

Grandi numeri previsti anche quest’anno, ma una logistica e un’atmosfera che lo rendono uno dei festival più accoglienti e vivibili d’Italia. Tre palchi nell’area a pagamento che si sviluppa nel suggestivo centro storico della parte alta della cittadina abruzzese, tra Piazza del Popolo, Cortile D’Avalos e i meravigliosi Giardini D’Avalos con vista mozzafiato sul lungomare, e l’adiacente palco gratuito “fuori le mura” che accoglie alcune delle migliori novità italiane della scena indipendente.

Da giovedì sera (con l’apertura del festival affidata alle esibizioni di Malihini e dei Taxiwars di Tom Barman) fino al live di Jens Lekman della domenica mattina nella suggestiva Chiesa di San Giuseppe, sarà un susseguirsi di emozioni. Non mancano le formule principali che hanno finora caratterizzato il Siren nelle sue prime edizioni: non

solo musica, ma anche mare, degustazioni, party in spiaggia, boat party e cibo davvero qualità (per la media dei festival europei e di buona parte dei festival italiani). Guardate i nostri album della scorsa edizione per farvi una vaga idea.

Tra i nomi del cartellone spiccano gli headliner Baustelle e Arab Strap, ma anche altri act interessanti sia internazionali che nazionali: dagli Allah-las al fenomeno italiano più chiacchierato del momento, Ghali, passando per gli inglesi Francobollo, i leggendari pionieri dell’avanguardia elettronica figlia del post-punk Cabaret Voltaire, il guru del genere Trentomøller, e poi ancora l’inossidabile Ghostpoet, le conturbanti Jenny Hval e Noga Erez, i dj set di Apparat e Daniel Miller (storico fondatore della Mute Records), e gli italiani che animeranno il palco di Porta San Pietro (tra i tanti Andrea Laszlo De Simone, Gomma, Giorgio Poi, Colombre e Popolous con il suo nuovo album dal gusto esotico).

Inoltre anche il Lido Sabbia d’Oro a Vasto Marina sarà animato dalle note acustiche di Persian Pelican, Pietro Berselli, Old Fashioned Lover Boy e i set speciali di Andrea Laszlo De Simone, Colombre e Gomma. Da segnalare venerdì pomeriggio l’elettronica chill di Maiole e la notte i dj set che animeranno la spiaggia, tra cui quelli di Matteo Vallicelli e di Alioscia (Casino Royale).

Sarà un lungo ed intenso fine settimana. Se non ci siete mai stati, siete ancora in tempo a fare i bagagli, anche perché il clima e le temperatura sembrano ideali per un weekend sul mare.

Se ci siete già stati, sapete già di cosa stiamo parlando.

