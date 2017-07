Tornano i Ninos Du Brasil, ecco “O Som de Ossos”

È in arrivo il nuovo album di uno dei progetti più originali della scena italiana.

I Ninos Du Brasil pubblicheranno “Vida Eterna” il 15 settembre sulla label di Dominick Fernow aka Prurient, la Hospital Productions, con distribuzione curata da La Tempesta International.

Il duo formato da Nico Vascellari e Nicolò Fortuni ospita in copertina un’opera pittorica di Marvin Gaye Chetwynd, dalla sua serie “Bat Opera”.

Questo “O Som de Ossos”, il primo estratto dell’album che lascia intravedere tendenze sempre più techno rispetto alle carnevalesche atmosfere batucada che li hanno resi popolari in Italia e nel mondo.

“Vida Eterna” is coming out on Sept. 15th on Hospital Productions and La Tempesta International.