Liars, tre date a novembre

Nuovo disco e nuovo tour italiano per i Liars, che dopo la tappa estiva del 12 agosto in Sardegna a Fondongianus per Here I Stay, passeranno da queste parti a novembre per presentare il nuovo album “TFCF”, anticipato dal singolo “Cred Woes”, uscito la scorsa settimana. L’album del progetto di Angus Andrew, attualmente unico titolare dei Liars, uscirà per Mute il 25 agosto.

16 novembre 2017 – Milano – Circolo Magnolia

Info: www.circolomagnolia.it

17 novembre 2017 – Roma – Rome Psych Fest at MONK Roma

Info: www.monkroma.it/

18 novembre 2017 – Bologna – LOCOMOTIV CLUB Bologna

www.locomotivclub.it