[Foto] Fleet Foxes + Hamilton Leithauser, Ferrara Sotto Le Stelle, 3 luglio 2017

Non c’è molto da dire sul live dei Fleet Foxes a Ferrara Sotto Le Stelle. C’è solo un aggettivo che mi lampeggia in testa come un’insegna luminosa di uno di quei baracci di periferia: impeccabili. Fin dalle prime note di “I Am All That I Need”, pezzo d’apertura, passando per le più famose “Ragged Woods”, “Grown Ocean” e compagnia bella, fino alla “Crack-Up” finale i ragazzi di Seattle non sbagliano un colpo. Il loro folk dai marcati tratti indie pop scivola delicato, ammaliando una Piazza Castello presentissima, che ascolta attenta e intona i pezzi insieme al bravissimo ed emozionatissimo (e perchè no, emozionantissimo) Robin Pecknold, che non manca, giustamente, di elogiare organizzazione e location (impossibile non rimanere ammaliati dal sole che tramonta correndo sulle mura del Castello Estense, sia per il pubblico sia per gli artisti che suonano gustandosi dal palco un panorama di rara bellezza). E quando l’artista si prende bene, si sa, regala spesso chicche, un po’ come il caro Robin che, fatto l’ultimo pezzo in scaletta coi compagni di strada, torna sul palco, da solo, con la chitarra in mano e il sorriso sulle labbra e inizia ad accontentare le richieste del pubblico. Bello? sì. Unico? decisamente.

Come se i Fleet Foxes non bastassero, anche l’apertura è stata degna di nota. Ve li ricordate The Walkmen? (ok forse saremo in pochi, ma buoni). Hamilton Leithauser attacca con la sua band col sole ancora alto in cielo ma nessuno se ne accorge. Il suo folk un po’ Dylaniano ti si attacca addosso così come la sua voce, a tratti calda, a tratti dura e forte, un po’ come lui, un’omone alto due metri con lo sguardo perennemente un po’ corrucciato ma, tolta l’apparenza, buono e gentile (toccato con mano incontrandolo per caso tra il pubblico, accettando pazientemente di essere flashato per una polaroid per poi finire in gag scrivendo col mio telefono ad un amico olandese comune).

Se vi sentite di fare il bis o se vi siete sciaguratamente persi i Fleet Foxes, siete fortunati, perché la band di Seattle tornerà in Italia per una data esclusiva venerdì 10 novembre al Fabrique di Milano.