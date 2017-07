Bonobo + L I M, Locus Festival, Locorotondo, 9 luglio 2017

C’era il nostro Giorgio Lamonica per uno dei live più attesi dell’estate, quello di Bonobo al Locus Festival di Locorotondo. Il producer britannico, tornato in Italia per due date dopo il sold-out primaverile andato in scena al Fabrique di Milano, si è esibito all’interno del pregevole cartellone della rassegna pugliese, che continuerà fino ad agosto con altri grandi ospiti – Benjamin Clementine, The Heliocentrics, Yussef Kamaal, Badbadnotgood e altri (info qui)

Ecco la gallery della serata, che ha visto protagonista anche L I M come opening act.