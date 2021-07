Intervallo! Beatrice Dillon, Nídia, John Talabot a VIVA! Festival

Nonostante tutte le difficoltà di programmazione e pianificazione di questi tempi complicati e imprevedibili, VIVA! Festival – uno dei pochi eventi che si sono tenuti nel maledetto 2020 con le dovute limitazioni – torna in Puglia per la sua quinta edizione, dal 5 all’8 agosto 2021 in Valle d’Itria, tra le suggestive venue di Locorotondo e dintorni.

Rispetto alla quarta edizione tornano in Puglia alcuni nomi internazionali che avevano reso l’appuntamento uno degli eventi più ricercati, europei ed eterogenei della stagione estiva, in linea con la recente eterogeneità di Club to Club che co-promuove VIVA! insieme alla società pugliese Turné. L’eterogeneità anche in questa edizione non è smentita ed è anzi il punto forte del cartellone.

Tra i nomi da non perdere ci saranno infatti due artiste che su queste pagine seguiamo da quando erano dei piccoli nomi underground per pochi cultori della scena elettronica: la straripante producer e dj portoghese Nídia (già nota come Nidia Minaj) tra le più creative artiste della scena di Principe Disco si esibirà in streaming planetario per Boiler Room; la talentuosa artista sperimentale e instancabile ricercatrice londinese Beatrice Dillon è reduce da “Workaround”, molto apprezzato da appassionati e critica di settore (e non solo) dopo essere uscita praticamente per tutte le migliori label elettroniche dell’ultimo decennio (Hessle Audio, The Trilogy Tapes, PAN, Where To Now?, Timedance) e aver collaborato, tra gli altri, con Kassem Mosse, Laurel Halo e Call Super.

Con loro, tra gli altri guest internazionali che hanno bisogno di meno presentazioni per il pubblico italiano, saranno presenti anche l’inossidabile dj e producer catalano John Talabot e Bombino, il guitar hero del Niger, accompagnato dall’amico e collaboratore Adriano Viterbini (BSBE, I Hate My Village).

Freschi di cambio nome i Nu Guinea tornano a Locorotondo per la prima volta da Nu Genea con un set medio-orientale/napoletano tutto da scoprire.

Chiudono la lista dei primi annunci il collettivo post-rap toscano BNKR44, la cantante soul tunisino-napoletana LNDFK e il progetto STRAATI con Z.I.P.P.O, Giovanni Angelini e Fax.

Quattro giorni di concerti, dj-set, performance e talk sulla musica contemporanea e sui suoi aspetti maggiormente interdisciplinari. ll cartellone del festival si completerà a breve con un nuovo annuncio per il Grand Opening presented by Audi e nuove sorprese.

GIOVEDÌ 5 AGOSTO — CUMMERSE, LOCOROTONDO

WORLDWIDE STREAMING

GRAND OPENING PRESENTED BY AUDI

NÍDIA – BOILER ROOM

& MORE TO BE ANNOUNCED VERY SOON

VENERDÌ 6 AGOSTO — MASSERIA APRILE, LOCOROTONDO

NU GENEA DJ SET + KEYS (NEAPOLITAN-MIDDLE EASTERN SPECIAL)

LNDFK

BNKR44

SABATO 7 AGOSTO — MASSERIA APRILE, LOCOROTONDO

JOHN TALABOT

BOMBINO SOLO SHOW CON ADRIANO VITERBINI

STRAATI LIVE A/V Z.I.P.P.O, GIOVANNI ANGELINI, FAX

DOMENICA 8 AGOSTO — CALA MASCIOLA, SAVELLETRI DI FASANO

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE FINO A ESAURIMENTO CAPIENZA

UNUSUAL BREAKFAST BY LAVAZZA

BEATRICE DILLON

& MORE

