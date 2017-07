Cover Luglio 2017: HAIM

Dopo quattro anni, arriva il secondo album per le tre sorelle più famose della scena musicale della West Coast.

Le HAIM, che seguiamo da quando si trattava di un promettente trio al femminile, sono esplose grazie a “Days Are Gone”, potentissimo esordio del 2013: undici potenziali singoli non privi di rimandi alla tradizione pop-rock americana, al power pop degli anni 90, all’eredità di Michael Jackson e degli 80s, ma con un sound e un impatto subito riconoscibile. Alana, Danielle ed Este, si preparano a suscitare lo stesso clamore con il nuovo album in uscita su Columbia il 7 luglio, “Something To Tell You”. A partire dai buoni presagi del titolo, e dai due singoli, “Want You Back” (vedi playlist di maggio) e “Little Of Your Love” (vedi playlist di giugno), che abbiamo avuto modo di apprezzare insieme a “Right Now” nello show a sorpresa al Primavera Sound, sembra che le HAIM lasceranno ancora il segno, aiutate anche questa volta dalle intuizioni del produttore Ariel Rechtshaid, affiancato da BloodPop e dall’ex Vampire Weekend Rostam Batmanglij.

