Il nuovo claustrofobico video di Yves Tumor

Come preannunciato, Yves Tumor ha realizzato un nuovo video per “Broke In”, brano tratto dal uno dei migliori album dello scorso anno, “Serpent Music”, pubblicato su PAN.

L’artista e performer americano che abbiamo avuto modo di apprezzare nella sua dissacrante performance un paio di mesi fa al Club To Club Milano del Gucci Hub ospita nel brano e nel video Oxhy, membro del collettivo Xquisite Nihil, autore del testo del brano ispirato al senso di intrappolamento e alienazione che si vive nella Londra contemporanea.

Il risultato è un video decisamente forte e claustrofobico diretto da Sam Dye e Bliss Resting