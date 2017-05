[#tbt] Quando Bat For Lashes si vestiva di lustrini e paillettes

Si stanno avvicinando, a grandi falcate, i concerti dei Radiohead in Italia. Appuntamento sempre molto atteso, quest’anno forse leggermente di meno per via che più di qualcuno trova difetti anche ai Radiohead ma – tant’è – il mondo è bello perché è vario.

Per ingannare l’attesa, si può andare a dare una sbirciatina ai live italiani passati, ma con focus sui gruppi di supporto. Sì perché gli artisti apripista dei live dei Radiohead sono una specie a parte, una “categoria ontologica” dello spirito, che per la visibilità offerta dai cinque di Oxford hanno potuto anche crearsi o confermare carriere di successo. Emblematico il caso dei Sigur Ròs nel 2000, arrivati all’attenzione mondiale proprio grazie ai Radiohead. Sarebbe stato così lo stesso anche senza quel passaggio?

Ed ecco qui una traslazione temporale con il 2008: Milano, ricordate? Bat For Lashes – artista da subito “attenzionata” da Kalporz – fu sfortunata per essere stata costretta ad esibirsi sotto la pioggia, ma anche poco incisiva come impatto di suono. Si riprese il giorno dopo, ma in ogni caso la cornice dell’Area Civica di Milano delle due date non fu memorabile per lei.

Del periodo post-“Fur And Gold” preferiamo ricordarla bellissima e “intrippatissima” nelle foto del suo live a Seattle che pubblicammo nel 2007 (opera di Amber Barni).

Che fascino e che classe, eh?

(Paolo Bardelli)