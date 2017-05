[Playlist] Yung x No Glucose

C’è la band danese post punk/garage molto emozionale degli Yung, tra gli ospiti internazionali di No Glucose, il festival bolognese di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, organizzato da NO HOPE fanzine e dal blog Sniffin’ Glucose e di cui saremo per il primo anno partner.

Per caricarci in vista della loro data unica italiana del 18 maggio al Mikasa, Yung Shord, Tobias Guldborg Tarp, Frederik Nybo Veile e Emil Zethsen ci hanno regalato una playlist esclusiva con le loro “summer hits”.

Ascoltala qui direttamente su Spotify.