IndieRocket Festival, il programma completo

Annunciati oggi Fine Before You Came, Fricat, Cosmic Neman dagli Zombie Zombie, JJ Pallis, Miss Linewood e Chris Colombio & the Medicine Girls per la quattordicesima edizione di IndieRocket Festival, dal 23 al 25 giugno al Parco Ex Caserma Di Cocco di Pescara. La rassegna è organizzata con il contributo della Regione Abruzzo, della Fondazione Pescarabruzzo e con il sostegno dell’assessorato alla cultura e ai beni culturali del Comune di Pescara. Si chiude così una programmazione di forte personalità che conferma IndieRocket Festival come una tra le realtà indipendenti più innovative a livello nazionale.

Il programma completo prevede dunque:

Dengue Dengue Dengue! (Perù), Fujiya & Miyagi (UK), Clinic (UK, esclusiva italiana), Vox Low (FRA, esclusiva italiana), Peaking Lights (USA, esclusiva italiana), Arbouretum (USA), Kiki Hitomi (Giappone), Fine Before You Came (IT), El Búho (MEX, esclusiva italiana), Umoja (NL, esclusiva italiana), Jhon Montoya (Colombia), Go Dugong (IT), Sequoyah Tiger (IT), Ezza (Niger), Stèv (IT), Fricat (IT), Leslie (IT), Cosmic Neman degli Zombie Zombie (FR), JJ Pallis (GR), Miss Linewood (GR), Balera Favela Sound System (IT) e Chris Colombio & the Medicine Girls (Cile)

Dalle sperimentazioni elettroniche alle ritmiche cumbia, dalle suggestioni cold wave alle pirotecniche esplosioni kuduro, dalla psichedelia pop statunitense alla noise d’oltremanica: 22 progetti provenienti da quattro continenti per rappresentare le sonorità del mondo, rilette in chiave contemporanea. Oltre 20 ore di musica dal vivo, performance artistiche e workshop su due palchi in un’area green nel centro di Pescara. Un concept per destrutturare e reinterpretare la tradizione, attraverso nuovi ritmi che miscelano i paradigmi cult del folklore tra visual stupefacenti e sonorità d’avanguardia, in un parco urbano post-tropicale.

La giornata conclusiva di IndieRocket Festival con la curatela del compositore e producer colombiano Jhon Montoya porterà, inoltre, a Pescara i suoni delle città del mondo: il comune denominatore è l’attitudine alla sperimentazione applicata a un genere trasversale come quello della world music. L’approccio di Montoya alla direzione artistica dell’ultima giornata rappresenta alla perfezione il mood della quattordicesima edizione di IndieRocket Festival, dove diversità di provenienza geografica e influenze musicali eterogenee sono considerate un arricchimento e un valore aggiunto.

Centrale la tematica ambientale e di recupero urbano. La venue dell’Ex Caserma Di Cocco è stata progettata come area di verde funzionale: in una città che soffre la mancanza di spazi green, IndieRocket Festival vuole restituire un luogo verde socialmente fruibile, valorizzato e ben integrato nella rete cittadina di eventi collaterali previsti all’interno del programma. L’intento è quello di utilizzare la cultura e l’arte per sottrarre all’immobilismo e al degrado urbano luoghi scarsamente valorizzati in un’ottica glocal più europea, metropolitana e smart.

