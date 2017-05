Håkon Gebhardt, nuovo singolo e studio di registrazione in Italia

Abbiamo ospitato una bellissima intervista di Håkon Gebhardt, l’ex-batterista dei Motorpsycho, in due parti (prima e seconda) nel nostro primo Editor For a Day, quello curato dallo Skarfo dei Julie’s, tanto per intenderci. E questa volta l’aggettivo “bellissima” non è sprecato, perché dalla stessa traspariva davvero l’ammirazione smisurata di Andrea per Håkon e l’interscambio tra due grandi musicisti.

Siamo dunque contenti di dare qui su Kalporz una notizia in anteprima e ospitare lo streaming alla terza canzone uscita ultimamente per Gebhardt.

La news in anteprima è che Håkon Gebhardt lavorerà d’ora in poi come produttore qui in Italia, e trasferirà il suo Das Boot Studio dalla Norvegia a Firenze.

La song pubblicata venerdì scorso, 19 maggio 2017, è invece “The Third Song”, in cui il polimusicista norvegese ha fatto, as usual, quasi tutto da solo (lui e Marì Simonelli ai testi e basso).

In bocca al lupo per tutto, Håkon!