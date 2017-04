The Stevenson Ranch Davidians, tepori californiani

The Stevenson Ranch Davidians sono una band di Los Angeles che guarda al folk-psych degli anni ’60 con il gusto di atmosfere dilatate e il calore tipicamente californiano.

Hanno pubblicato da pochi giorni il nuovo singolo “Holy Life” che anticipa il loro nuovo album “Amerikana”, atteso per giugno 2017.

Una canzone che si adatta in maniera simbotica a questi primi tepori primaverili.

The Stevenson Ranch Davidians escono su Picture In My Ear Records, etichetta di Minneapolis.

(Paolo Bardelli)