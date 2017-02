Il ritorno dei Grandaddy: due date a giugno

A undici anni di distanza dal loro ultimo album in studio, “Just Like The Fambly Cat”, i Grandaddy, storica band indie rock di Modesto (CA) guidata dall’inconfondibile voce di Jason Lytle, si preparano a far ritorno sulla scena musicale con un nuovo album, “Last Place”.

Anticipato dai singoli “Way We Won’t” e “A Lost Machine”, l’album, il quinto per la band, verrà pubblicato il prossimo 3 marzo dalla 30th Century Records di Danger Mouse

• DOMENICA 4 GIUGNO | MILANO – Circolo Magnolia

UNALTROFESTIVAL #preview

• LUNEDÌ 5 GIUGNO | SESTRI LEVANTE (GE) – ARENA Teatro Conchiglia

Mojotic

Biglietti: 22,00 € + d.p.

Disponibili su www.ticketone.it da Venerdì 17 Febbraio