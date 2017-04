Simo Cell a Bologna per l’ultimo Habitat della stagione

Ultima notte della stagione per Habitat, appuntamento bolognese con le migliori novità dell’underground elettronico internazionale: sabato 8 aprile sarà di scena all’Ateliersi di Via San Vitale Simo Cell, uno dei rappresentanti più intriganti della scena legata all’etichetta di Bristol Livity Sound.

Il producer di Nantes, ma di stanza a Parigi, ha esordito lo scorso anno per la label con il suggestivo EP “Gliding”, mettendo a fuoco la sua techno potente, destrutturata e imprevedibile già messa in mostra nei suoi precedenti 12″, “I.M.O. (Icy Moon Orbiter)” distribuito da Fragil Musique e Cellar Door / Piste Jaune ‎(12″) uscito per Dnuos Ytivil.

Insieme a lui per salutare la stagione arriva Giesse, co-fondatore di HomeMadeZucchero, alter-ego di Ssiege (UNTO Records) legato al circuito di Dancity Festival.