Just Like Heaven, il cast quasi completo

Tre giorni e tre notti di musica a pochi palmi dal cielo in una delle location più suggestive d’Italia. Torna dal 7 al 9 luglio all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, location immersa nella natura sui Colli Euganei, nel padovano, Just Like Heaven.

Saranno Cigarettes After Sex, Sohn, Sòley e L.A. Salami gli headliner della terza edizione.

Dal 6 all’9 luglio, un festival dai ritmi rilassati, con una line up composta da artisti che hanno come tratto comune la ricerca della bellezza nella scrittura della loro musica.

Ad aprire il festival giovedì 6 luglio sarà Sòley. Sin dal suo esordio l’artista islandese ha saputo attirato su di sé l’attenzione di media e pubblico.A distanza di un anno dal suo ultimo e acclamato lavoro, “Ask The Deep”, la cantautrice islandese annuncia l’uscita del suo terzo LP, “Endless Summer” in uscita a Maggio via Morr Music. “Never Cry Moon” è il primo singolo estratto.

Venerdì 7 luglio Just Like Heaven ospiterà invece Sohn e L I M. Il cantautore porterà sul palco alcuni dei brani più amati dal suo pubblico insieme ad estratti dal suo nuovo progetto “Smalltalk”, che lo vede impegnato per tutto il 2015 nella registrazione e pubblicazione di un brano a settimana, tutti rilasciati gratuitamente sul sito internet dell’artista. Ad aprire le danze saranno i giovanissimi veneziani Hund, seguiti da Miles Cooper Seaton (frontman degli Akron Family) e dai cinematici Grimoon.

Sabato 8 luglio sarà la volta dei Cigarettes After Sex. La band capitanata da Greg Gonzales pubblicherà a giugno il primo lavoro discografico, ma da un paio di anni il loro nome è sulla bocca di tutti gli amanti del dream pop, tanto da aver collezionato due sold out nei precedenti passaggi nel nostro Paese. Il loro live a Just Like Heaven sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo i brani del loro disco d’esordio.

Domenica 9 luglio L.A. Salami, songwriter inglese, sarà per la prima volta in Italia in formazione full band, dopo essersi fatto conoscere con un tour in solo nel 2016.

Insieme a lui nella stessa giornata ci saranno anche Emidio Clementi (Massimo Volume) e Corrado Nuccini (Giardini di MIrò) che presentaranno il loro nuovo lavoro “Quattro Quartetti”, rivisitazione musicale del capolavoro di T.S. Eliot.

Questo il programma, in attesa di nuove conferme…

Giovedì 6 luglio

SOLEY

more T.B.C.

venerdì 7 luglio

SOHN

L I M

Sabato 8 luglio

CIGARETTES AFTER SEX

more T.B.C.

Domenica 9 luglio

L.A. SALAMI

QUATTRO QUARTETTI – EMIDIO CLEMENTI e CORRADO NUCCINI

more T.B.C.

Biglietti e abbonamenti

FULL FESTIVAL PASS: 42

WEEKEND PASS: 35 €

DAY TICKET 6 LUGLIO: 15 €

DAY TICKET 7 LUGLIO: 18 €

DAY TICKET 8 LUGLIO: 18 €

DAY TICKET 9 LUGLIO: 8 €