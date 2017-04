L’atteso ritorno dei Future Islands: ecco “The Far Field”

I Future Islands sono una delle band più in forma del pianeta e siamo molto felici del loro ritorno discografico: “The Far Field” esce proprio oggi per 4AD.

L’ultimo album “Singles” li aveva letteralmente lanciati verso il grande successo, sia di pubblico che di critica: con quell’album la band di Baltimora ha compiuto il decisivo passo verso la consacrazione, diventando uno dei nomi più importanti del panorama internazionale.

Su “The Far Field” c’è insomma molta attesa. Presto arriverà anche la nostra recensione, ma intanto da oggi lo potete ascoltare per intero qui sotto.