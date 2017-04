La Top 7 della settimana (#17, 2017)

Le sette migliori cose, a detta del personalissimo gusto di Paolo Bardelli, della settimana.

7. PJ Harvey all’improvviso

E’ una bella sorpresa trovarsi di fronte una nuova canzone di Pj Harvey: si intitola “A Dog Called Money” e non è particolarmente esaltante. Ma è pur sempre Pj Harvey.

6. System Corporation, oltre i Datsuns

I neozelandesi System Corporation hanno “buttato fuori” il loro primo singolo, dalla gestione un po’ lunga. Phil Somervell (The Datsuns) e il suo ingegnere del suono Scott Newth hanno iniziato a vagheggiare del progetto nel 2011 (!). Dividevano un appartamento a Stoccolma e The Datsuns stavano lavorando al loro 5° album, “Death Rattle Boogie”.

Beh, a sentire il risultato, l’attesa è stata ben riposta: un rock alla The Vines, molto Anni Zero, con quel tocco particolare che solo un gruppo dell’Oceania può avere.

5. Ruminaters, i Grant Lee Buffalo australiani

E per il 5° posto rimaniamo in Oceania: i Ruminaters sono australiani ma ricordano – in forma vaga – i losangelini Grant Lee Buffalo; l’anno scorso sono pure passati dall’Hana-Bi di Ravenna.

“How Can I” è tratta dall’album “I Used To Hate The Ruminaters, Now I Like Them” (2016) e il video è uscito il 24 aprile.

4. Secondo gli INHEAVEN tornano gli anni ’90

Che stiano tornando finalmente gli Anni ’90? Secondo i londinesi INHEAVEN, parrebbe proprio di sì.

3. La comunicatività dei Ride

C’è un’esigenza comunicativa evidente nei nuovi brani dei Ride: “All I Want” non fa eccezione.

2. Signore e signori, Mark Lanegan

Questa è anche la settimana del ritorno di “The Voice”. No, Frank Sinatra non è tornato in vita, qui si sta parlando della voce maschile vivente più bella, senza ombra di dubbio. Quella di Mark Lanegan.

1. The Charlatans e l'”imbabbionimento”

O sono “imbabbionito” definitivamente, oppure la nuova dei Charlatans è un signor singolo. Concetto scritto anche sul mio profilo fb: i miei amici hanno optato per l’opzione “imbabbionito”.



(Paolo Bardelli)

foto in home @niche_gee

foto qui sopra @milk_jagger