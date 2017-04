La Top 7 della settimana (#15, 2017)

Sì lo so che è uscito il nuovo disco di Kendrick Lamar ma qui non lo troverete. Il meglio di questa settimana musicale, almeno secondo me.

#7. La “Sex Music” dei Beak >

Continuiamo a seguire con curiosità i Beak>, la nuova creatura di Geoff Barrow dei Portishead. Questa settimana la band che sarà presente anche ad Ypsigrock ha pubblicato una nuova traccia, “Sex Music”: il titolo già anticipa le melodie più rotonde e morbide dei lavori precedenti. Ascoltiamo incuriositi.



#6. Dance to the radio…coi Sylvan Esso

I Sylvan Esso sono pronti al grande salto? Il duo electro-pop del North Carolina sembra essere parecchio sul pezzo, almeno a diudicare dal nuovo singolo “Radio”, il primo esatrro dall’album “What Now”, in uscita il prossimo 28 aprile.



#5. Feist allo specchio

“Pleasure”, title-track e primo estratto del nuovo album di Fesit, è un brano che continua a crescere. Più l’ascolti e più lo capisci, in quel suo modo sorprendente di cambiare stili, riferimento e soprattutto umore in maniera repentina e imprevedibile. Questa settimana è uscito il video, in cui l’autrice compare inquadrata in uno specchio che ne deforma continuamente i contorni, le linee, le espressioni: davvero perfetto.



#4. I Black Lips in paradiso

Quegli adorabili cazzoni dei Black Lips hanno appena buttato fuori il loro nuovo pezzo, si chiama “Squatting In Heaven” e suona proprio come ve lo immaginate. Bentornati!



#3. Maiole porta l’estate

Il nuovo brano di Maiole si chiama “Wrong Card” ed è la cosa più estiva che possiate ascoltare questa settimana. Ha fatto effetto pure su di me che odio il mare, eppure ad ascoltarlo sembra di stare in spiaggia.



#2. Senti che roba i Peaking Lights

Si chiama “The Fifth State Of Consciousness” il nuovo album dei Peaking Lights. La band di Los Angeles questa settimana ha pubblicato il primo estratto, “Everytime I See The Light”, e da quel momento non ho più smesso di ascoltarla.

The Fifth State of Consciousness (double album) by Peaking Lights

#1. Hercules & Love Affair turn horror!

Irresistibile: non riesco a trovare altre parole per descrivere questo nuovo brano degli Hercules & Love Affair, in cui compare anche Faris Badwan degli Horrors. Un featuring tanto strambo quanto riuscito. Anche il video è figo