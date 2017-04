[Esclusiva] Bob Corn, lo streaming dei primi due introvabili album

ph. Gianluca Pisicchio

Bob Corn non è solo un cantautore, anzi, la sua figura è più vicina alla leggenda. È una specie di pirata della bassa modenese, dove al posto del mare si navigano i campi di grano e bietole. È il padre spirituale di molti dei cantautori e folksinger italiani. Ed è, soprattutto, un artista con molte cose da raccontare.

Per questo siamo molto felici di presentarvi in anteprima esclusiva lo streaming dei suoi primi album, praticamente ormai introvabili – “Sad Punk and Pasta for Breakfast” e “Songs From Spiders House” – che More Letters Records ha ristampato. È nata così “AN OLD PAIR”, la cassettina curata dall’illustratrice Patrizia Mastrapasqua in cui sul Lato A compare “Sad Punk…” del 2004 e sul Lato B “Songs From…” del 2006. Qui potete già prenotarla.

La release sarà inaugurata da un live, ad ingresso gratuito e patrocinato da Associazione Crea, in scena il 22 aprile nello splendido anfiteatro di legno della Sala Temple, nella verde cornice del Parco Ducale di Sassuolo. Ad aprire il concerto sarà Orson, che proprio per More Letters pubblicherà presto il suo esordio discografico. Qui c’è l’evento Facebook con tutte le info.

Qui sotto invece, lo streaming completo di “AN OLD PAIR”.