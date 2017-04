Club To Club va in Puglia, nasce VIVA Festival

Ci sono quattro nomi che non hanno bisogno di presentazioni, Nicolas Jaar, DJ Shadow, Madlib e Todd Terje tra i protagonisti della prima edizione di VIVA Festival, lanciato da Club To Club nel cuore della Puglia.

Non si conoscono le venue, ma sarà la Valle d’Itria, zona immersa negli uliveti tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, musicalmente già nota agli addetti ai lavori grazie al Locus Festival di Locorotondo, a ospitare l’evento. Tra gli altri nomi confermati anche Ghali, Lorenzo Senni, Kelly Lee Owens, Jolly Mare e Carlo Pastore.

In attesa di ulteriori conferme, iniziate a organizzare le ferie nei giorni dal 15 al 20 agosto.