The Shins per la prima volta in Italia al TOdays

Dopo lunghissimi anni di attesa la band americana originaria del Nuovo Messico arriva finalmente in Italia per un’unica data per presentare il nuovo album “Heartworms”, pubblicato il 10 marzo per Columbia Records e prodotto dallo stesso leader della band James Mercer. The Shins sono stati confermati al TOdays nella stessa giornata che ospiterà i Band Of Horses.

27 AGOSTO 2017 – TORINO – TOdays festival *

* con Band of Horses

Via Cigna 211, Parco Sempione – Torino

Apertura Porte: ore 18:00 – Inizio Concerti: ore 19:00

INGRESSO: EURO 25 + d.p.

Info: www.todaysfestival.com

Prevendite disponibili:

TicketOne www.ticketone.it, call center 892 101

Vivaticket www.vivaticket.it, call center 892.234