[Playlist] Mirror Milano: i 3 brani del momento per gli Anudo

Si avvicina il prossimo appuntamento con MIRROR MILANO, che ospiterà nella nuova venue del Contatto Club di Corso Sempione 76 Matteo Vallicelli (The Soft Moon, Death Index), i torinesi Anudo e il producer Counterfly

Per prepararsi alla serata, abbiamo chiesto agli Anudo, trio piemontese che ha conquistato tanti seguaci grazie al disco di debutto “Zeen”, quali sono i tre brani del momento.

Vi ricordiamo che abbiamo messo in palio 2 biglietti in palio (incluso 1 omaggio per il vostro accompagnatore). Per vincerli, basta mettere Like alla nostra fanpage Facebook (qui) e scrivere questo messaggio privato: “giungla elettrica“.

(mi raccomando, c’è tempo fino alle 12 di sabato 11 marzo ).

1. Nicola Ratti, “W6”



È quello che avrei fatto io musicalmente se fossi stato in lui (Daniele Sciolla)

2. Bonobo, “Break Apart” ft. Rhye



Dall’album “Migrant”, scoperto in ritorno da Roma in treno, rappresentava perfettamente il mio stato d’animo in quel momento (Giacomo Oro, Federico Chiapello)

3. NAO, “Bad Blood”



Forte impronta soul mixata perfettamente all’elettronica seppure mai invasiva. Non si cerca la sperimentazione ma la combinazione perfetta tra suoni e melodie. Scalda. (Giacomo Oro)