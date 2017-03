La Top 7 dei Live di Marzo 2017

Molta elettronica, in generale molta musica danzereccia nella nostra top 7 dei concerti del mese. Con un po’ di ritardo vi consigliamo, come ogni mese, le serate da non perdere; soprattutto perché la maggior parte degli artisti è in giro per presentare nuovi lavori e quindi spettacoli completamente diversi.

7. Jessy Lanza

L’ultima sua fatica pop elettronica è uscita l’anno scorso per Hyperdub ed è un habituè delle playlist kalporziane; sarà in Italia per una data, nella stessa rassegna elettronica che porterà anche Nathan Fake, tra gli altri.

17 marzo Locomotiv, Bologna

6. Nathan Fake

La sua musica è un mix tra techno elegante, idm e ambient. Dopo una pausa lunga ben cinque anni, rilascerà presto il suo prossimo disco, “Providence”.

25 febbraio Locomotiv, Bologna

5. Le luci della centrale elettrica

Vasco Brondi è cresciuto e con lui il suo pubblico. Parlare ancora di amori finiti male, paura della post-adolescenza e disagio da anni zero non sarebbe onesto. Nel suo ultimo disco, “Terra”, Brondi tira un po’ le somme sulla sua vita e si guarda intorno, raccontando il mondo intorno a sé.

17 marzo Vidia Rock Club, Cesena

23 marzo Hiroshima Mon Amour, Torino

24 marzo New Age Club, Roncade (TV)

4. Austra

Il loro ultimo disco è recente: “Future Politics” è uscito a cavallo dell’elezione di Trump, a manifestare il dissenso con l’arte tra atmosfere à la Black Mirror e angoscia per un futuro sempre più incerto.

15 marzo Biko, Milano

3. The Black Heart Procession

Gli storici artisti dell’indie-rock crepuscolare saranno in tour in Italia. Concerto da non perdere nonostante la mancanza di uscite recenti.

8 marzo Magnolia, Segrate (MI)

2. Sampha

Seguendo la linea tracciata da Frank Ocean, arrivando anche alle sonorità di SBTRKT e dopo aver collaborato proprio con questi ultimi, ha fatto uscire il suo album di debutto, “Process”, il mese scorso. Sarà in Italia per una data.

21 marzo Fabrique, Milano

1. Bonobo

Simon Green, in arte Bonobo, è famoso dai tempi del suo “Black Sands”, uscito nel 2010, per la sua capacità di mescolare generi e approcci musicali nelle sue uscite. È da poco uscito il suo Migration, tra le uscite più interessanti di questi primi tre mesi del 2017 e che vanta, tra l’altro, collaborazioni eccellenti (Nick Murphy aka Chet Faker, per fare un esempio). Lo troveremo in Italia per un’unica data.

13 marzo Fabrique, Milano