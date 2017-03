KALPORZ PLAYLIST FEBRUARY 2017

1. Arca, “Piel”

2. Dirty Projectors ft. Dawn Richard, “Cool Your Heart”

3. Oumou Sangaré ft. Tony Allen, “Yere faga”

4. Dasychira, “Caduceus”

5. Sega Bodega, “CC”

6. Avelino ft. Stormzy, Skepta, “Energy”

7. Stormzy, “Big For Your Boots”

8. Vince Staples, “BagBak”

9. Future, “Mask Off”

10. Paul White & Danny Brown, “Accelerator”

11. Rejjie Snow ft. Tish Hyman, “Crooked Cops”

12. Mr. Mitch ft. P Money, “Priority”

13. Jeremih, ft. Chris Brown, Big Sean, “I Think Of You”

14. Jidenna ft. Quavo, “The Let Out”

15. Thundercat, “Friend Zone”

16. Herva, “Cops Twerk”

17. Mmph, “Facade”

18. Inga Mauer, “Dystopia”

19. Syd, “Know”

20. Lydia Ainsworth, “Afterglow”