[Contest] Vinci due biglietti per Timeshift Bologna con Steve Bicknell, Kamikaze Space Programme, Blue Hour e VSK

Continuiamo con piacere a segnalarvi la rassegna elettronica curata da Timeshift Bologna. Il luogo è sempre lo stesso – Zona Roveri – ma le line-up continuano ad alternarsi, confermandosi ad un livello qualitativo molto alto.

Gli ospiti della serata in programma per sabato 11 marzo sono infatti Steve Bicknell, Kamikaze Space Programme, Blue Hour e l’italianissimo VSK. Un viaggio senza interruzioni nella musica elettronica europea, con interpreti e sonorità in grado di spaziare dalla techno-rave alle forme più contemporanee di elettronica.

Steve Bicknell è una leggenda vivente della techno di stampo europeo. Militante da fine anni 80 nella scena rave inglese, ha sempre avuto un posto in prima fila sia come dj che – soprattutto – come promoter. Ha organizzato enormi party rimasti nella storia dei migliori club e location particolari di Londra, gestisce diverse etichette discografiche e nutre attivamente l’intera scena musicale elettronica come un vero ambasciatore sa fare.

Dall’avvento dell’acid house negli anni 90 coi suoi lunghi set nel bunker del Tresor, agli attuali progetti live in età adulta e in compagnia di gente come Luke Slater e Function nel progetto LSD, Bicknell è uno che ama spaziare, così come dimostrano anche le sue produzioni per Ostgut Ton o Tresor e per la sua Cosmic Records.

Kamikaze Space Programme (Chris Jarman il suo vero nome) è un genuino esploratore musicale. Dopo aver militato in alcune band e passati gli inizi negli anni 90 con il filone drum&bass, è approdato a una musica che è un tripudio di sample e di field recordings con produzioni apparse su label come Mote Evolver, Killekill, Tresor. Il suo è un live set ricco e sostenuto.

Blue Hour è l’alias del giovane producer e dj inglese Luke Standing. La sua musica si trova a metà fra la techno tradizionale da dancefloor e le sonorità più dark ed esoteriche. Vanta già una prolifica produzione sulla sua label omonima e delle uscite per Infrastructure New York di Function e Ostgut Ton.

VSK aka Francesco Visconti è nato a Roma ed è attualmente residente a Berlino. Classe 86, ha già un’enorme risonanza come producer e dj in tutta Europa. L’esplosione è arrivata negli ultimi mesi con le sue numerose uscite e collaborazioni – l’uscita su Perc Trax con il compagno Scalameriya suonata e strasuonata durante tutto lo scorso anno – e con i suoi dj e live set nei più importanti club europei – e non solo. È un amico di vecchia data della crew TimeShift, essendo già apparso sul palco di Zona Roveri lo scorso anno al fianco di Dax J. Rapporto consolidato dalla prossima uscita dell’EP Misbehaviours dei resident CNC & Kobold nel quale VSK apparirà come remixer di una delle tre tracce.