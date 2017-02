Ypsigrock: Ride, Amnesia Scanner, Preoccupations tra i primi nomi

L’Ypsigrock anche quest’anno non delude le attese.

Ci saranno infatti Ride, Cigarettes After Sex, Preoccupations, Beak>, Amnesia Scanner tra i primi nomi che voleranno fino al suggestivo borgo di Castelbuono, in provincia di Palermo, per la ventunesima edizione del festival.

Appuntamento dal 10 al 13 agosto in una delle settimane più calde dell’anno, nell’anfiteatro mozzafiato che ospita il main stage e tra gli altri palchi che arricchiscono il weekend.

In attesa dei prossimi nomi, può essere già una buona idea iniziare a pianificare il viaggio.

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale di Ypsigrock.