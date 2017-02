Udde, elettronica artigianale sulla scia degli Ultravox

Non si esce vivi dagli anni ’80, e questo si sa, ma alle volte è bello anche re-immergersi.

Come fa Udde, musicista polistrumentista sassarese appassionato di baroque pop, scena di Canterbury e black metal (!), che con la sua “Same Old Song” dimostra un amore smisurato per gli Ultravox e, insomma, per quei suoni lì.

Ma tutto funziona seppure con una fattura artigianale, e in tempi di attesa di “Stranger Things stagione 2” le sonorità sono quelle giuste.

Attendiamo di ascoltare tutto il disco in uscita, “The Familiar Stranger”, programmato il 31 marzo 2017 su etichetta PNR, perché potrebbe valerne la pena.

(Paolo Bardelli)