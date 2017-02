Torna Habitat con Dungeon Acid e Dj Slyngshot

Torna sabato 25 febbraio all’Ateliersi di Bologna l’appuntamento mensile con l’elettronica sperimentale della lunga notte di Habitat. Tra techno, house e vibrazioni hip hop, arrivano nell’ex Teatrino Clandestino di Via San Vitale 69 il producer svedese Dungeon Acid e il tedesco Dj Slyngshot.

La storia di Jean-Louis Huhta (di stanza a Stoccolma, ma di origini finlandesi e dell’isola di Trinidad), parte da lontano in progetti musicali quali Cortex, Anti-Cimex, Texas Intruments, Stone Funkers e Lucky People Center, negli OCSID con Graham Lewis dei Wire, Carl Michael von Hausswolff e negli Skull Defekts. Negli anni ‘90 si reinventa come produttore techno, come Dungeon Acid, alla produzione di musica techno in un percorso molto eclettico industrial, dub, techno di scuola Detroit e acid house.

Negli ultimi cinque anni ha pubblicato le sue uscite per iDeal recordings, ISL-recordings, Zodiac 44 e Fit Sound prima di fondare la sua label Huhta Home Studio.

Prima di lui, con Dj Slyngshot, fondatore di Yappin Records, ci si sposta su territori ancora più ibridi, tra metriche hip hop e intense progressioni lo-fi house.

Tutte le info su Habitat di febbraio nell’evento ufficiale.