Yspigrock esagera: si aggiungono i Beach House

La lineup della XXI edizione del festival di Castelbuono, in Sicilia, infatti, si arricchisce con le conferme di Beach House e Digitalism, che insieme ai RIDE saranno gli headliner del boutique festival dell’estate italiana (vedi news), e l’aggiunta di Car Seat Headrest e dei Cabbage che vanno ad ampliare il programma di Ypsigrock che conta già la presenza di Preoccupations, Cigarettes After Sex, Beak> e Amnesia Scanner, in attesa di ulteriori aggiornamenti che saranno svelati prossimamente.

Come vuole la regola dell’Ypsi Once, che caratterizza sulla scena internazionale il festival dell’Associazione culturale Glenn Gould, queste band si esibiranno per la loro prima ed unica volta sui quattro palchi di Ypsigrock, a Castelbuono, dal 10 al 13 agosto 2017.

Oggi scatterà anche la seconda fase della campagna abbonamenti sempre sul circuito Vivaticket (link diretto: https://goo.gl/6Hr8v4) dove potranno essere acquistati al prezzo speciale di 72€ + d.p. ed in numero limitato i biglietti validi per l’ingresso ai concerti di Ypsigrock. Prossimamente verranno messi in vendita anche i day ticket e i camping pass.