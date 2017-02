Pick A Piper, tre date per il progetto di Brad Weber (Caribou)

Il producer e percussionista canadese Brad Weber, storico collaboratore e batterista nella band di Caribou, ha cercato ispirazione per il suo primo album solista tra Nord del Canada, Chernobyl, Guatemala, Giappone e Sud America. Il risultato di “Distance”, in uscita il 3 marzo su Tin Angel Records, è un esaltante viaggio tra dance contemporanea, new cumbia, afrobeat rivisitato e digressioni molto Caribou, ovviamente. Con lui sul palco Angus Fraser e Dan Roberts.

I Pick A Piper suoneranno in Italia mercoledì 1 marzo al Diagonal Loft Club di Forlì, al Teatro Sanzio di Urbino giovedì 2 marzo e al Lio Bar di Brescia venerdì 3 marzo.

Ecco in streaming il nuovo album: